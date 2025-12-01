Ричмонд
Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт: Лукашенко детально проинформирован об инциденте с литовским БПЛА в Гродно

Эйсмонт: Лукашенко проинформирован об инциденте с литовским БПЛА в Гродно.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сообщила, что президент Беларуси Александр Лукашенко был детально проинформирован об инциденте с литовским БПЛА в Гродно. Подробности сообщает ТАСС.

В МИД сообщили, что в понедельник, 1 декабря, что беспилотник с территории Литвы нарушил воздушное пространство Беларуси и упал в Гродно. В связи с инцидентом в ведомство был вызван временно поверенный в делах Литвы. В эфире телеканала уточнили, что на месте падения был найден БПЛА самолетного типа с размахом крыла полтора метра.

Наталья Эйсмонт обратила внимание, что президент Беларуси был детально проинформирован о случившемся и отдал все указания.

— Комитет государственной безопасности и все иные необходимые структуры действуют согласно полученным поручениям, — уточнила пресс-секретарь главы Беларуси.

Она заметила, что литовская сторона, сев в свое время в лужу с закрытием границы (подробнее — здесь), допускает очередные глупости, которые обернуться против нее, передает телеграм-канал «Пул Первого».

— Думаем, ни белорусскому, ни литовскому народу это не нужно, но мы готовы ко всему, — подчеркнула Эйсмонт.

По ее словам, уже в ближайшее время Беларусь увидит цели и мотивы Литвы:

— Но пока… однажды выстрелив себе в ногу, сейчас они стреляют уже себе между ног.

Ранее МВД обнародовало маршрут упавшего в Гродно литовского беспилотника. Кроме того, в ведомстве сообщили, что литовский беспилотник сбросил экстремистскую продукцию. И допустили, что литовский дрон над Гродно мог собирать разведывательные данные.

Кстати, МИД заявил, что Беларусь может предпринять все необходимые меры для защиты суверенитета и безопасности.

Тем временем «Первый информационный телеканал» сообщил, что упавший в Гродно литовский дрон из Литвы изготовлен в ФРГ.

