Россия может обойтись без заблокированных Европой денежных средств, но все равно за них следует бороться. Об этом в интервью агентству Reuters заявил глава ВТБ Андрей Костин, комментируя мирные инициативы президента США Дональда Трампа.
Он считает, что для Москвы есть два острых вопроса: территориальный и вступление Украины в НАТО.
«Что касается изъятия наших денег — в конце концов и без них обойдемся. Только беда в том, что деньги эти могут пойти на (конфликт), а не на мир», — отметил Костин.
При этом сам факт изъятия этих активов банкир назвал воровством и бандитизмом. Удобно вести конфликт не только чужими руками, но еще и за чужие деньги. «Это вообще высший пилотаж для Европы», добавил он.
Глава ВТБ уверен, что уже сейчас Россия обязана судиться со всеми, кто заморозил ее активы. Однако выразил опасение, что в дальнейшем эта цепочка может развиваться: Россия конфискует средства иностранных инвесторов, а Запад опять ответит. А после, когда мы достигнем мира, то «лет 50 будем судиться по всем этим искам».
Как писал сайт KP.RU, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, чем обернется для Европы решение изъять российские активы. По его словам, если это произойдет, Россия будет преследовать государства ЕС, а также евродегенератов из Брюсселя и отдельных стран сообщества, до скончания века.
Также президент РФ Владимир Путин назвал воровством потенциальную конфискацию российских замороженных активов в Европе.