«Лечиться нужно всем»: Медведев поддержал эксперимент с передвижными аптеками

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал идею запуска эксперимента с передвижными аптеками для удаленных населенных пунктов страны. Политик предложил включить в пилотный проект поселок Пуксоозеро в Архангельской области.
Инициатива возникла после обращения жительницы Пуксоозера Натальи Котовой. В поселке проживают около 300 человек, большинство из которых пожилые. Пенсионеры часто болеют, а ближайшая аптека находится в 40 километрах.
«Эта проблема существует, а лечиться нужно всем, в том числе тем людям, которые живут в маленьких населенных пунктах: в селах, в поселках. Много и пенсионеров, вы правильно сказали, и людей, у кого есть болезнь, инвалидность», — отметил политик во время приема граждан в режиме видеоконференции.
Медведев подчеркнул, что идея передвижных аптек хорошая, но не новая. Ранее ее реализация откладывалась из-за необходимости строгого контроля за оборотом лекарственных средств.
Ранее «КП-Ярославль» писал, что врачи Уличской ЦРБ провели обследование жителей отдаленной деревни Михальково в Брейтовском районе. Добраться до пациентов им пришлось 10,5 часов. При этом последние три километра медики преодолевали пешком, так как проехать было невозможно.