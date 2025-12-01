Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лечиться нужно всем»: Медведев поддержал эксперимент с передвижными аптеками

Медведев поддержал идею с передвижными аптеками для отдаленных регионов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал идею запуска эксперимента с передвижными аптеками для удаленных населенных пунктов страны. Политик предложил включить в пилотный проект поселок Пуксоозеро в Архангельской области.

Инициатива возникла после обращения жительницы Пуксоозера Натальи Котовой. В поселке проживают около 300 человек, большинство из которых пожилые. Пенсионеры часто болеют, а ближайшая аптека находится в 40 километрах.

«Эта проблема существует, а лечиться нужно всем, в том числе тем людям, которые живут в маленьких населенных пунктах: в селах, в поселках. Много и пенсионеров, вы правильно сказали, и людей, у кого есть болезнь, инвалидность», — отметил политик во время приема граждан в режиме видеоконференции.

Медведев подчеркнул, что идея передвижных аптек хорошая, но не новая. Ранее ее реализация откладывалась из-за необходимости строгого контроля за оборотом лекарственных средств.

Ранее «КП-Ярославль» писал, что врачи Уличской ЦРБ провели обследование жителей отдаленной деревни Михальково в Брейтовском районе. Добраться до пациентов им пришлось 10,5 часов. При этом последние три километра медики преодолевали пешком, так как проехать было невозможно.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше