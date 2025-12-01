«Коалиция желающих» завершила работу над гарантиями для Украины, заявил Макрон

«В ближайшие дни состоятся ключевые обсуждения между американскими представителями и коалицией желающих, чтобы уточнить участие США в этих гарантиях», — сказал он.
Ранее Макрон сообщил, что создаваемая «коалиция желающих» намерена разместить свой воинский контингент на Украине после окончания боевых действий, однако исключительно в тыловых районах, вдали от линии фронта. По его словам, контингенты из Франции, Великобритании и Турции не покинут территорию Украины после окончания боевых действий. Их задачами будут поддержание безопасности страны, а также помощь в обучении и подготовке украинской армии.
