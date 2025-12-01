Ричмонд
«Коалиция желающих» завершила работу над гарантиями для Украины, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «Коалиция желающих» завершила разработку пакета гарантий безопасности для Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским в Париже.

«В ближайшие дни состоятся ключевые обсуждения между американскими представителями и коалицией желающих, чтобы уточнить участие США в этих гарантиях», — сказал он.

Ранее Макрон сообщил, что создаваемая «коалиция желающих» намерена разместить свой воинский контингент на Украине после окончания боевых действий, однако исключительно в тыловых районах, вдали от линии фронта. По его словам, контингенты из Франции, Великобритании и Турции не покинут территорию Украины после окончания боевых действий. Их задачами будут поддержание безопасности страны, а также помощь в обучении и подготовке украинской армии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
