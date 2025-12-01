«Коалиция желающих» завершила работу над гарантиями для Украины, заявил Макрон

Узнать больше по теме

«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине

«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.