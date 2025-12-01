Эрдоган: атаки на суда в Чёрном море свидетельствуют об обострении ситуации

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне страны свидетельствуют об обострении ситуации. Об этом он сказал после заседания кабинета министров, трансляцию которого вёл телеканал TRT Haber.
«Удары по торговым судам в пределах нашей исключительной экономической зоны свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. Мы никоим образом не можем оправдать эти нападения, которые угрожают безопасности судоходства, жизни и окружающей среде», — сказал Эрдоган.
Говоря о ситуации вокруг Украины, президент добавил:
«Мы пристально следим за событиями последних недель, направленными на прекращение войны, и при каждой возможности заявляем о нашей готовности внести необходимый вклад в ее прекращение».
Ранее сообщалось, что атаки на танкеры в Чёрном море у турецкого побережья станут главной темой заседания кабинета министров страны.