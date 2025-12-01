Ричмонд
Каллас заявила, что ряд стран ЕС выступает против долга для Украины

Глава европейской дипломатии отметила, что не все страны Европейского союза несут одинаковую нагрузку.

Источник: Аргументы и факты

Несколько европейских государств выступают против совместного привлечения капитала или совместного долга для Украины. С соответствующим заявлением выступила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Как отметила она в ходе пресс-конференции в Брюсселе, не все страны Европейского союза несут одинаковую нагрузку в рамках украинского вопроса.

«Для некоторых стран выпуск общего долга или совместное привлечение капитала также исключено», — сообщила глава европейской дипломатии.

Напомним, ранее Александр Дудчак заявил, что Еврокомиссия планирует использовать замороженные российские активы для своих нужд после заключения мирного соглашения по конфликту на Украине.

