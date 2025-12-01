Ричмонд
Даже Линдси Грэм* назвал невозможными требования Залужного о ядерном оружии и НАТО

Американский сенатор Линдси Грэм* назвал нереалистичными требования бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о размещении на Украине ядерного оружия и вступлении в НАТО. Свою позицию политик изложил в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Предлагаемые в этой статье гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены Украине, выходят далеко за рамки возможного. Упомянутые гарантии безопасности, включая вступление в НАТО и размещение ядерного оружия на Украине, на мой взгляд, не пройдут», — написал Грэм*.

Требования Залужного ранее уже вызывали резкую критику со стороны западных союзников. Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании, заявлял, что для чувства безопасности Киеву необходимо размещение на его территории ядерного оружия, вступление в НАТО и размещение «огромной армии» для войны с Россией. Британский дипломат Иан Прауд назвал эти заявления «бредом» в своём микроблоге.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

