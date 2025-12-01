«Предлагаемые в этой статье гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены Украине, выходят далеко за рамки возможного. Упомянутые гарантии безопасности, включая вступление в НАТО и размещение ядерного оружия на Украине, на мой взгляд, не пройдут», — написал Грэм*.
Требования Залужного ранее уже вызывали резкую критику со стороны западных союзников. Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании, заявлял, что для чувства безопасности Киеву необходимо размещение на его территории ядерного оружия, вступление в НАТО и размещение «огромной армии» для войны с Россией. Британский дипломат Иан Прауд назвал эти заявления «бредом» в своём микроблоге.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.