Даже Линдси Грэм* назвал невозможными требования Залужного о ядерном оружии и НАТО

Требования Залужного ранее уже вызывали резкую критику со стороны западных союзников. Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании, заявлял, что для чувства безопасности Киеву необходимо размещение на его территории ядерного оружия, вступление в НАТО и размещение «огромной армии» для войны с Россией. Британский дипломат Иан Прауд назвал эти заявления «бредом» в своём микроблоге.