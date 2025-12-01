Ричмонд
Эрдоган: Атаки на танкеры у побережья Турции говорят об обострении ситуации

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне страны свидетельствуют об опасном усилении напряжённости. Выступая после заседания кабинета министров, политик подчеркнул, что подобные действия неприемлемы. Трансляцию вёл телеканал TRT Haber.

Источник: Life.ru

По его словам, «удары по торговым судам в пределах нашей исключительной экономической зоны свидетельствуют о тревожном обострении ситуации». Эрдоган отметил, что Анкара «никоим образом не может оправдать эти нападения», которые создают угрозу судоходству, человеческим жизням и экологии.

Турецкий лидер также подчеркнул, что страна продолжает внимательно отслеживать события, касающиеся усилий по прекращению конфликта на Украине.

«Мы пристально следим за событиями последних недель, направленными на прекращение войны, и при каждой возможности заявляем о нашей готовности внести необходимый вклад», — добавил он.

Напомним, инциденты произошли после того, как в Чёрном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, следовавший в Новороссийск. Пожар удалось ликвидировать лишь спустя почти двое суток. Позже экипаж танкера Virat сообщил о нападении — на судно дважды заходили безэкипажные морские катеры. Киев подтвердил причастность ВСУ к атакам. На фоне происходящего венгерский аналитик Золтан Кошкович заявил, что, по его мнению, Владимир Зеленский пытается сорвать мирные переговоры, организуя провокации на море.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
