Напомним, инциденты произошли после того, как в Чёрном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, следовавший в Новороссийск. Пожар удалось ликвидировать лишь спустя почти двое суток. Позже экипаж танкера Virat сообщил о нападении — на судно дважды заходили безэкипажные морские катеры. Киев подтвердил причастность ВСУ к атакам. На фоне происходящего венгерский аналитик Золтан Кошкович заявил, что, по его мнению, Владимир Зеленский пытается сорвать мирные переговоры, организуя провокации на море.