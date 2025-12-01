Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине заочно арестовали Миндича, сообщают СМИ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Суд на Украине заочно избрал меру пресечения фигуранту дела о коррупции в энергетике, соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщил в понедельник украинский телеканал «Общественное».

В конце ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск сбежавших с Украины бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.

«Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей. Следствие считает Миндича руководителем группы, которая получала и отмывала деньги по коррупционным схемам в энергетике», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».

По информации телеканала, адвоката сбежавшему за границу Миндичу назначило государство, связаться с подозреваемым стороне защиты не удалось.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Издание «Украинская правда» сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как «Тенора», «Рокета» и «Карлсона». По данным Железняка, «Карлсон» — это Миндич, «Тенор» — представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, «Рокет» — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше