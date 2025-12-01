Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Принуждение к гольфу: как США унизили Киев на переговорах

Политолог Малек Дудаков раскрыл механизмы, с помощью которых администрация Трампа намерена принудить Киев к подписанию мирного соглашения.

Источник: Аргументы и факты

Политолог Малек Дудаков раскрыл aif.ru жесткую тактику США по принуждению Украины к миру. Переговоры в гольф-клубе, угроза коррупционных скандалов и давление до Рождества — в нашем материале.

Представители США и Украины провели переговоры 30 ноября в обстановке, которую эксперты единодушно называют демонстративно унизительной для Киева.

Еще один яркий намек.

Встреча прошла не в официальных залах госучреждений, а на территории элитного гольф-клуба Shell Bay Club во Флориде, где президент США Дональд Трамп в разгар обсуждений ушел играть в гольф.

Этот выбор места, по мнению аналитиков, красноречиво свидетельствует об истинном отношении Вашингтона к своим партнерам из Киева.

«Тот факт, что американская сторона предложила провести переговоры в гольф-клубе, говорит о том, что данная встреча для американцев не слишком важна. Это все равно, что назначить встречу, например, какому-то инвестору в придорожном кафе», — заявила в беседе с aif.ru президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

По ее словам, если бы в программу визита была включена игра в гольф, то украинская делегация, вероятно, проиграла бы американцам.

«И это был бы еще один очень яркий намек представителям Украины», — подчеркнула эксперт.

Статус Украины на нулевой отметке.

Жесткую оценку событию дал и бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он заявил, что встреча делегации Украины в гольф-клубе позорна, поскольку указывает на отсутствие легитимной власти в стране.

«Статус украинской делегации давно находится на нулевой отметке. По его мнению, приём представителей Киева в госучреждениях мог бы быть воспринят как оскорбление и нарушение международных протоколов», — отмечает Дмитрук.

«США продолжат продавливать Украину разными способами».

За внешней символикой скрывается и гораздо более серьезное и прагматичное давление.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с aif.ru раскрыл механизмы, с помощью которых администрация Трампа намерена принудить Киев к скорейшему подписанию мирного соглашения.

«Чем дольше будет затягиваться переговорный процесс, тем хуже будут итоговые позиции Украины. В итоге финальное соглашение будет еще более суровым, чем то, которое сейчас предлагается украинской стороне», — предупредил эксперт.

По словам Дудакова, у Вашингтона были жесткие дедлайны: сначала до Дня благодарения (27 ноября), теперь — к Рождеству (25 декабря). Неспособность Киева принять условия в отведенные сроки приводит к ужесточению позиции США.

«Сейчас, я думаю, украинскую сторону будут продавливать по всем направлениям — будут задействованы все рычаги давления. В том числе США могут перекрыть передачу Киеву разведданных», — отметил политолог.

Он добавил, что администрация Трампа торопится закрыть украинский вопрос, поскольку у нее много своих проблем, в том числе обострившаяся ситуация с Венесуэлой.

Коррупционный скандал как способ давления.

Одним из мощнейших инструментов влияния на киевское руководство становятся внутренние расследования на Украине.

Дудаков не исключает, что громкий антикоррупционный процесс, начавшийся в начале ноября 2025 года может быть расширен. По мнению эксперта, его новые волны могут накрыть и ключевых фигур режима.

«Глава киевского режима Владимир Зеленский и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров могут стать следующими участниками крупного коррупционного скандала», — заявил Дудаков.

Эта угроза выглядит особенно реальной на фоне недавних кадровых перестановок. После обысков в офисе президента и отставки Андрея Ермака главой переговорной делегации стал именно Рустем Умеров.

«Умеров более управляемый для американцев персонаж. У него еще имеется и американское гражданство. Последний сейчас и так в подвешенном состоянии находится», — прокомментировал политолог.

Таким образом, угроза уголовного преследования становится для Вашингтона прямым способом контроля над переговорщиками.

Унизительный протокол.

Эксперты сходятся во мнении, что выбор места переговоров США и Украины был глубоко продуманным жестом. Переговоры в гольф-клубе, где одна из сторон может позволить себе в любой момент удалиться для игры, — это символическое лишение Киева даже формального равенства статуса.

Это сигнал не только украинской делегации, но и всему миру: Вашингтон больше не считает необходимым соблюдать дипломатические условности в отношениях с нынешним киевским руководством.

«Соединенные Штаты несерьезно относятся к Украине и ее представителям, поэтому решили провести переговоры во Флориде 30 ноября в гольф-клубе», — констатировала Альбина Холгова.

В такой обстановке любые попытки Киева затягивать процесс или торговаться выглядят нелепо. США последовательно снижают статус взаимодействия, показывая, что время на дипломатические игры ушло.

Давление к Рождеству.

Ситуация для Украины складывается критическая.

С одной стороны — нарастающее давление со стороны Вашингтона, который готов использовать любые рычаги: от ограничения помощи и разведданных до раскручивания коррупционных дел против высшего руководства. С другой — демонстративное унижение на уровне протокола, лишающее киевскую делегацию и остатки политического веса.

Как отмечает Малек Дудаков, США явно дали понять, что хотят получить результат к 25 декабря. И сейчас «продавливают» Киев по всем направлениям.

Переговоры в гольф-клубе во Флориде стали ярким символом полной потери Киевом суверенной позиции и превращения его из «партнера» в объект жесткого диктата со стороны более сильного игрока, торопящегося поставить точку в конфликте.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше