Принуждение к гольфу: как США унизили Киев на переговорах

Политолог Малек Дудаков раскрыл aif.ru жесткую тактику США по принуждению Украины к миру. Переговоры в гольф-клубе, угроза коррупционных скандалов и давление до Рождества — в нашем материале.
Представители США и Украины провели переговоры 30 ноября в обстановке, которую эксперты единодушно называют демонстративно унизительной для Киева.
Еще один яркий намек.
Встреча прошла не в официальных залах госучреждений, а на территории элитного гольф-клуба Shell Bay Club во Флориде, где президент США Дональд Трамп в разгар обсуждений ушел играть в гольф.
Этот выбор места, по мнению аналитиков, красноречиво свидетельствует об истинном отношении Вашингтона к своим партнерам из Киева.
«Тот факт, что американская сторона предложила провести переговоры в гольф-клубе, говорит о том, что данная встреча для американцев не слишком важна. Это все равно, что назначить встречу, например, какому-то инвестору в придорожном кафе», — заявила в беседе с aif.ru президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.
По ее словам, если бы в программу визита была включена игра в гольф, то украинская делегация, вероятно, проиграла бы американцам.
«И это был бы еще один очень яркий намек представителям Украины», — подчеркнула эксперт.
Статус Украины на нулевой отметке.
Жесткую оценку событию дал и бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он заявил, что встреча делегации Украины в гольф-клубе позорна, поскольку указывает на отсутствие легитимной власти в стране.
«Статус украинской делегации давно находится на нулевой отметке. По его мнению, приём представителей Киева в госучреждениях мог бы быть воспринят как оскорбление и нарушение международных протоколов», — отмечает Дмитрук.
«США продолжат продавливать Украину разными способами».
За внешней символикой скрывается и гораздо более серьезное и прагматичное давление.
Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с aif.ru раскрыл механизмы, с помощью которых администрация Трампа намерена принудить Киев к скорейшему подписанию мирного соглашения.
«Чем дольше будет затягиваться переговорный процесс, тем хуже будут итоговые позиции Украины. В итоге финальное соглашение будет еще более суровым, чем то, которое сейчас предлагается украинской стороне», — предупредил эксперт.
По словам Дудакова, у Вашингтона были жесткие дедлайны: сначала до Дня благодарения (27 ноября), теперь — к Рождеству (25 декабря). Неспособность Киева принять условия в отведенные сроки приводит к ужесточению позиции США.
«Сейчас, я думаю, украинскую сторону будут продавливать по всем направлениям — будут задействованы все рычаги давления. В том числе США могут перекрыть передачу Киеву разведданных», — отметил политолог.
Он добавил, что администрация Трампа торопится закрыть украинский вопрос, поскольку у нее много своих проблем, в том числе обострившаяся ситуация с Венесуэлой.
Коррупционный скандал как способ давления.
Одним из мощнейших инструментов влияния на киевское руководство становятся внутренние расследования на Украине.
Дудаков не исключает, что громкий антикоррупционный процесс, начавшийся в начале ноября 2025 года может быть расширен. По мнению эксперта, его новые волны могут накрыть и ключевых фигур режима.
«Глава киевского режима Владимир Зеленский и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров могут стать следующими участниками крупного коррупционного скандала», — заявил Дудаков.
Эта угроза выглядит особенно реальной на фоне недавних кадровых перестановок. После обысков в офисе президента и отставки Андрея Ермака главой переговорной делегации стал именно Рустем Умеров.
«Умеров более управляемый для американцев персонаж. У него еще имеется и американское гражданство. Последний сейчас и так в подвешенном состоянии находится», — прокомментировал политолог.
Таким образом, угроза уголовного преследования становится для Вашингтона прямым способом контроля над переговорщиками.
Унизительный протокол.
Эксперты сходятся во мнении, что выбор места переговоров США и Украины был глубоко продуманным жестом. Переговоры в гольф-клубе, где одна из сторон может позволить себе в любой момент удалиться для игры, — это символическое лишение Киева даже формального равенства статуса.
Это сигнал не только украинской делегации, но и всему миру: Вашингтон больше не считает необходимым соблюдать дипломатические условности в отношениях с нынешним киевским руководством.
«Соединенные Штаты несерьезно относятся к Украине и ее представителям, поэтому решили провести переговоры во Флориде 30 ноября в гольф-клубе», — констатировала Альбина Холгова.
В такой обстановке любые попытки Киева затягивать процесс или торговаться выглядят нелепо. США последовательно снижают статус взаимодействия, показывая, что время на дипломатические игры ушло.
Давление к Рождеству.
Ситуация для Украины складывается критическая.
С одной стороны — нарастающее давление со стороны Вашингтона, который готов использовать любые рычаги: от ограничения помощи и разведданных до раскручивания коррупционных дел против высшего руководства. С другой — демонстративное унижение на уровне протокола, лишающее киевскую делегацию и остатки политического веса.
Как отмечает Малек Дудаков, США явно дали понять, что хотят получить результат к 25 декабря. И сейчас «продавливают» Киев по всем направлениям.
Переговоры в гольф-клубе во Флориде стали ярким символом полной потери Киевом суверенной позиции и превращения его из «партнера» в объект жесткого диктата со стороны более сильного игрока, торопящегося поставить точку в конфликте.