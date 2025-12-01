Принуждение к гольфу: как США унизили Киев на переговорах

«Тот факт, что американская сторона предложила провести переговоры в гольф-клубе, говорит о том, что данная встреча для американцев не слишком важна. Это все равно, что назначить встречу, например, какому-то инвестору в придорожном кафе», — заявила в беседе с aif.ru президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.