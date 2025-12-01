Ричмонд
Суд на Украине заочно арестовал бизнесмена Миндича по делу о коррупции

«Кошелек Зеленского» Миндич заочно арестован по делу о коррупционных схемах в энергетике.

Источник: Комсомольская правда

Украинский суд вынес решение о заключении под стражу бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

По данным следствия, Миндич находится за пределами Украины, мера пресечения была избрана заочно. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, а подробности его хода не раскрываются.

Бизнесмен являлся организатором группы, занимавшейся получением и дальнейшим отмыванием средств, отмечает следствие. Деньги были добыты Миндичем через коррупционные схемы в энергетическом секторе.

Напомним, что присвоенные Миндичем средства предназначались для восстановления инфраструктуры Украины и строительства оборонительных объектов для армии страны. После возбуждения дела он сразу же покинул страну. Накануне также стало известно об увольнении главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
