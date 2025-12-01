Суд на Украине заочно арестовал бизнесмена Миндича по делу о коррупции

Украинский суд вынес решение о заключении под стражу бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».
По данным следствия, Миндич находится за пределами Украины, мера пресечения была избрана заочно. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, а подробности его хода не раскрываются.
Бизнесмен являлся организатором группы, занимавшейся получением и дальнейшим отмыванием средств, отмечает следствие. Деньги были добыты Миндичем через коррупционные схемы в энергетическом секторе.
Напомним, что присвоенные Миндичем средства предназначались для восстановления инфраструктуры Украины и строительства оборонительных объектов для армии страны. После возбуждения дела он сразу же покинул страну. Накануне также стало известно об увольнении главы офиса Зеленского Андрея Ермака.