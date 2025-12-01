Крупная партия наркотиков, золотые слитки. Белорусские таможенники выявили ряд нарушений

О найденных запрещенных веществах, спрятанных в музыкальных устройствах, и сокрытых золотых слитках и монетах сообщил телеграм-канал «Таможенные органы Беларуси».
Запрещенные вещества в музыкальных колонках.
В пункте пропуска «Брест» у сотрудника таможни вызвала подозрение музыкальная колонка 25-летнего водителя пассажирского автобуса, который прибыл из Польши. В результате проверки в устройстве был найден сверток с более чем 1 кг белого кристаллического вещества. Позже судебная экспертиза подтвердила, что вещество в свертке — мефедрон.
Сканограмма багажа и ручной клади другого водителя легкового автомобиля, прибывшего из Польши, также выявила вложения внутри музыкальной колонки. В итоге таможенники извлекли из устройства 16 полимерных пакетов с более чем 3,2 тыс. таблеток с наркотиком.
В отношении водителей были возбуждены уголовные дела.
Сокрытые ценности на Br260 тыс.
Другой случай произошел в пункте пропуска «Каменный Лог». Золотые слитки и монеты стоимостью около Br260 тыс. сокрыл от таможенного контроля гражданин Литвы.
Так, 57-летний мужчина проследовал по красному коридору пункта пропуска для подачи пассажирской декларации на временный ввоз автомобиля, а также декларирования пяти юбилейных монет и 13 золотых слитков и монет. Однако в ходе досмотра багажа гражданина Литвы гродненские сотрудники таможни обнаружили металлический футляр, внутри которого было спрятано еще семь слитков и восемь монет.
Отмечается, что сокрытые ценности будут конфискованы, а гражданин заплатит штраф в размере до 30 базовых величин.