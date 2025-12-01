Крупная партия наркотиков, золотые слитки. Белорусские таможенники выявили ряд нарушений

Так, 57-летний мужчина проследовал по красному коридору пункта пропуска для подачи пассажирской декларации на временный ввоз автомобиля, а также декларирования пяти юбилейных монет и 13 золотых слитков и монет. Однако в ходе досмотра багажа гражданина Литвы гродненские сотрудники таможни обнаружили металлический футляр, внутри которого было спрятано еще семь слитков и восемь монет.