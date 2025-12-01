Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупная партия наркотиков, золотые слитки. Белорусские таможенники выявили ряд нарушений

О найденных запрещенных веществах, спрятанных в музыкальных устройствах, и сокрытых золотых слитках и монетах сообщил телеграм-канал «Таможенные органы Беларуси».

О найденных запрещенных веществах, спрятанных в музыкальных устройствах, и сокрытых золотых слитках и монетах сообщил телеграм-канал «Таможенные органы Беларуси».

Запрещенные вещества в музыкальных колонках.

В пункте пропуска «Брест» у сотрудника таможни вызвала подозрение музыкальная колонка 25-летнего водителя пассажирского автобуса, который прибыл из Польши. В результате проверки в устройстве был найден сверток с более чем 1 кг белого кристаллического вещества. Позже судебная экспертиза подтвердила, что вещество в свертке — мефедрон.

Сканограмма багажа и ручной клади другого водителя легкового автомобиля, прибывшего из Польши, также выявила вложения внутри музыкальной колонки. В итоге таможенники извлекли из устройства 16 полимерных пакетов с более чем 3,2 тыс. таблеток с наркотиком.

В отношении водителей были возбуждены уголовные дела.

Сокрытые ценности на Br260 тыс.

Другой случай произошел в пункте пропуска «Каменный Лог». Золотые слитки и монеты стоимостью около Br260 тыс. сокрыл от таможенного контроля гражданин Литвы.

Так, 57-летний мужчина проследовал по красному коридору пункта пропуска для подачи пассажирской декларации на временный ввоз автомобиля, а также декларирования пяти юбилейных монет и 13 золотых слитков и монет. Однако в ходе досмотра багажа гражданина Литвы гродненские сотрудники таможни обнаружили металлический футляр, внутри которого было спрятано еще семь слитков и восемь монет.

Отмечается, что сокрытые ценности будут конфискованы, а гражданин заплатит штраф в размере до 30 базовых величин.