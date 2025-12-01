Ричмонд
Эйсмонт: Литва «стреляет себе между ног» в ситуации с упавшим БПЛА

Пресс-секретарь белорусского президента раскритиковала действия Вильнюса после падения литовского беспилотника в Гродно.

Источник: Аргументы и факты

Литва ведёт себя нелогично в ситуации с беспилотником, нарушившим границу Белоруссии 30 ноября, заявила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт в комментарии ТАСС.

«Что касается литовцев — сев в лужу в свое время с закрытием границы, литовцы допускают очередные глупости, которые обернутся против них. Думаем, ни белорусскому, ни литовскому народу это не нужно, но мы готовы ко всему», — сказала Эйсмонт.

Она также подчеркнула, что мотивы Вильнюса станут яснее в ближайшее время:

«Но пока… однажды выстрелив себе в ногу, сейчас они стреляют уже себе между ног».

По данным белорусской стороны, летательный аппарат из Литвы вторгся в воздушное пространство 30 ноября и упал в черте Гродно. Минск заявил протест Вильнюсу и потребовал расследовать инцидент. Ранее белорусские СМИ сообщили, что дрон выполнял разведывательные задачи и сбросил экстремистские материалы.

Ранее сообщалось, что в белорусском Гродно нашли дрон со сброшенной экстремистской продукцией. Позже выяснилось, что дрон был произведён в Германии.

