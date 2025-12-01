Пресс-секретарь Лукашенко Эйсмонт заявила после инцидента с дроном, что Литва стреляет себе между ног

Наталья Эйсмонт уточнила, что президент Беларуси Александр Лукашенко был детально проинформирован про инцидент, который произошел с литовским БПЛА в Гродно. Она обратила внимание, что литовская сторона уже однажды сел в лужу с закрытием границы, снова допускает очередные глупости, которые обернутся против нее. Эйсмонт допустила, что ни белорусскому, ни литовскому народу это не нужно, однако Беларусь готова ко всему.