Пресс-секретарь Лукашенко Эйсмонт заявила после инцидента с дроном, что Литва стреляет себе между ног

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила после инцидента с дроном, что Литва стреляет себе между ног. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
Наталья Эйсмонт уточнила, что президент Беларуси Александр Лукашенко был детально проинформирован про инцидент, который произошел с литовским БПЛА в Гродно. Она обратила внимание, что литовская сторона уже однажды сел в лужу с закрытием границы, снова допускает очередные глупости, которые обернутся против нее. Эйсмонт допустила, что ни белорусскому, ни литовскому народу это не нужно, однако Беларусь готова ко всему.
Пресс-секретарь отметила, что в ближайшее время Минск увидит и цели, и мотивы Вильнюса, заявив:
— Но пока… однажды выстрелив себе в ногу, сейчас они стреляют уже себе между ног.
Ранее МВД обнародовало маршрут упавшего в Гродно литовского беспилотника. Кроме того, в ведомстве сообщили, что литовский беспилотник сбросил экстремистскую продукцию. И допустили, что литовский дрон над Гродно мог собирать разведывательные данные.
Кстати, МИД заявил, что Беларусь может предпринять все необходимые меры для защиты суверенитета и безопасности.
Тем временем «Первый информационный телеканал» сообщил, что упавший в Гродно литовский дрон из Литвы изготовлен в ФРГ.