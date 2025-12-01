Демидов: летящего в Москву Кушнера называют теневым госсекретарем США

Зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера называют теневым госсекретарем Штатов, сообщил в беседе с aif.ru политолог Владимир Демидов.
Напомним, спецпосланник США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены приехать в Москву 1 декабря для продолжения обсуждения урегулирования конфликта.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча пройдет 2 декабря. Во второй половине этого же дня с Уиткоффом встретится президент России Владимир Путин.
По словам Демидова, Кушнер является одним из самых молодых и влиятельных бизнесменов США. Сейчас ему 44 года.
«Кушнер является старшим советником Трампа и неофициальным переговорщикам по наиболее важным вопросам внешней политики, его даже называют “теневой госсекретарь”. Считается, что Кушнер является автором и участником ближневосточных соглашений, приведших к подписанию “Соглашений Авраама” о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств. Он вел прямые закрытые переговоры с лидерами региона», — отметил политолог.
Демидов добавил, что Кушнер также активно участвовал в выработке политики в отношении Китая. Например, в 2018 году он сыграл решающую роль в том, что Трамп отменил жесткие санкции против китайской компании ZTE.
Дочь Трампа Иванка и Джаред Кушнер поженились в 2009 году. В браке у них появилось трое детей.
