Демидов: летящего в Москву Кушнера называют теневым госсекретарем США

«Кушнер является старшим советником Трампа и неофициальным переговорщикам по наиболее важным вопросам внешней политики, его даже называют “теневой госсекретарь”. Считается, что Кушнер является автором и участником ближневосточных соглашений, приведших к подписанию “Соглашений Авраама” о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств. Он вел прямые закрытые переговоры с лидерами региона», — отметил политолог.