WSJ: Судан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу

По информации собеседников газеты, Судан представил России предложение в октябре. Россия сможет развернуть в Порт-Судане или другом месте до 300 военнослужащих и получит доступ к горнодобывающим объектам в стране.
Из Порт-Судана Москва сможет контролировать перевозки по Суэцкому каналу — кратчайшему пути между Европой и Азией, пишет WSJ. По этому маршруту осуществляется около 12% мировой торговли. Сейчас России не хватает незамерзающих портов, где корабли могли бы пополнять запасы или ремонтироваться, отмечает издание.
В обмен Россия по сниженным ценам продаст Судану системы ПВО и другие виды вооружения, утверждают источники WSJ. По оценкам собеседника газеты, сделка может создать для Судана проблемы в отношениях с США и Евросоюзом, так как западные спецслужбы обеспокоены возможным размещением российских сил в Красном море. США стремятся не допустить контроля России и Китая над африканскими портами, где они «могли бы перевооружать и модернизировать военные корабли, и, возможно, перекрыть жизненно важные морские пути», пишет издание.