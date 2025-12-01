WSJ: Судан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу

В обмен Россия по сниженным ценам продаст Судану системы ПВО и другие виды вооружения, утверждают источники WSJ. По оценкам собеседника газеты, сделка может создать для Судана проблемы в отношениях с США и Евросоюзом, так как западные спецслужбы обеспокоены возможным размещением российских сил в Красном море. США стремятся не допустить контроля России и Китая над африканскими портами, где они «могли бы перевооружать и модернизировать военные корабли, и, возможно, перекрыть жизненно важные морские пути», пишет издание.