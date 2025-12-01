Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ЕК дер Ляйен: ЕС готовит новые санкции против Белоруссии из-за метеозондов

Литва призывала ЕС присоединиться к новым санкциям Вильнюса против Минска за «незаконные полеты воздушных шаров».

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз (ЕС) ведет подготовку новых ограничительных мер в отношении Белоруссии под предлогом проникновения неких метеозондов в воздушное пространство Литвы. Об этом заявила глава Еврокомисси (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Ситуация на границе Литвы с Белоруссией ухудшается в связи с растущим количеством вторжений воздушных шаров контрабандистов в воздушное пространство Литвы», — написала еврочиновница в соцсетях по итогам переговоров с литовским президентом Гитанасом Науседой.

По ее словам, ЕК готовит новые меры в рамках санкционного режима сообщества.

Как писал сайт KP.RU, накануне Литва обратились к ЕК с просьбой оказать содействие в возвращении из Белоруссии грузовиков, застрявших на границе, а также присоединиться к рестрикциям Вильнюса против Минска.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск извинится за метеозонды с контрабандой в Литве, если действительно виноват в этом.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше