Глава ЕК дер Ляйен: ЕС готовит новые санкции против Белоруссии из-за метеозондов

Евросоюз (ЕС) ведет подготовку новых ограничительных мер в отношении Белоруссии под предлогом проникновения неких метеозондов в воздушное пространство Литвы. Об этом заявила глава Еврокомисси (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Ситуация на границе Литвы с Белоруссией ухудшается в связи с растущим количеством вторжений воздушных шаров контрабандистов в воздушное пространство Литвы», — написала еврочиновница в соцсетях по итогам переговоров с литовским президентом Гитанасом Науседой.
По ее словам, ЕК готовит новые меры в рамках санкционного режима сообщества.
Как писал сайт KP.RU, накануне Литва обратились к ЕК с просьбой оказать содействие в возвращении из Белоруссии грузовиков, застрявших на границе, а также присоединиться к рестрикциям Вильнюса против Минска.
Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск извинится за метеозонды с контрабандой в Литве, если действительно виноват в этом.