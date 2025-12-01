Ричмонд
Политолог Жарихин рассказал, что может ждать Ермака после отставки

Специалист считает, что целью антикоррупционных органов была отставка главы офиса Владимира Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак может избежать сурового наказания по коррупционному делу. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Владимир Жарихин.

Он предположил, что следователи Национального антикоррупционного бюро Украины могут ослабить преследование после отставки Ермака. По словам эксперта, главной целью было его отстранение от власти. В настоящее время Ермак не представляет угрозы.

Жарихин отметил, что у экс-чиновника нет поддержки внутри страны и за рубежом, а его ресурсы ограничены. Политолог допустил, что Ермак может избежать тюремного срока.

Ранее политик Олег Царев заявил, что после ухода Ермака на Украине начался передел власти.

