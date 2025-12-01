Политолог Жарихин рассказал, что может ждать Ермака после отставки

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак может избежать сурового наказания по коррупционному делу. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Владимир Жарихин.
Он предположил, что следователи Национального антикоррупционного бюро Украины могут ослабить преследование после отставки Ермака. По словам эксперта, главной целью было его отстранение от власти. В настоящее время Ермак не представляет угрозы.
Жарихин отметил, что у экс-чиновника нет поддержки внутри страны и за рубежом, а его ресурсы ограничены. Политолог допустил, что Ермак может избежать тюремного срока.
Ранее политик Олег Царев заявил, что после ухода Ермака на Украине начался передел власти.