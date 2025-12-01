Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грэм назвал невозможными требования Залужного о ЯО на Украине

Сенатор указал, что в такой критический момент важно, чтобы анализ соответствовал разумным рамкам возможного.

Источник: Аргументы и факты

Идея посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного разместить ядерное оружие на Украине является нереалистичной, считает американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*.

«Предлагаемые в этой статье гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены Украине, выходят далеко за рамки возможного… Упомянутые гарантии безопасности, включая вступление в НАТО и размещение ядерного оружия на Украине, на мой взгляд, не пройдут», — написал политик в соцсетях.

Кроме того, Линдси Грэм указал, что на сегодняшний день важно, чтобы «любой анализ соответствовал разумным рамкам возможного».

Напомним, ранее сегодня британский дипломат Иан Прауд раскритиковал Валерия Залужного после его заявления о возможных гарантиях безопасности для Украины.

* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше