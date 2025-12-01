Грэм назвал невозможными требования Залужного о ЯО на Украине

Идея посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного разместить ядерное оружие на Украине является нереалистичной, считает американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*.
«Предлагаемые в этой статье гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены Украине, выходят далеко за рамки возможного… Упомянутые гарантии безопасности, включая вступление в НАТО и размещение ядерного оружия на Украине, на мой взгляд, не пройдут», — написал политик в соцсетях.
Кроме того, Линдси Грэм указал, что на сегодняшний день важно, чтобы «любой анализ соответствовал разумным рамкам возможного».
Напомним, ранее сегодня британский дипломат Иан Прауд раскритиковал Валерия Залужного после его заявления о возможных гарантиях безопасности для Украины.
* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.