В армии Франции нарастает беспокойство: никто не хочет на Украину

Отправка военных Франции на Украину все чаще воспринимается ими как реальная перспектива на фоне усиленных военных приготовлений. Об этом сообщает Journal du Dimanche.
Издание отмечает, что обязательные учения, моделирующие условия боевых действий в Донбассе, а также распространяющиеся слухи усиливают тревожность среди военных. Молодые военнослужащие обеспокоены и прививками. Им предписали вакцинацию от клещевого энцефалита. Она обязательна для контингентов, ранее направленных в Румынию.
Сейчас военные Франции активно участвуют в совместных учениях с подразделениями Украины. Газета пишет, что все чаще отрабатывается ведение боевых действий в окопах, использование дронов и средства радиоэлектронной борьбы. Морской пехотинец Шарль-Анри не уверен, что армия готова к подобной миссии.
Ранее KP.RU писал, что Франция обозначила ориентировочные сроки возможного размещения своих войск на Украине. Начальник Генштаба сухопутных войск Пьер Шилль уточнил, что страна рассматривает подготовку к развертыванию своих военных в 2026 году.