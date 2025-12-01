Песков: встреча Путина и Уиткоффа состоится 2 декабря

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом состоится 2 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом информирует ТАСС.
Соответствующее заявление Песков сделал во время беседы с журналистами. Он также отметил, что переговоры запланированы на вторую половину дня.
Представитель Кремля добавил, что у российского лидера также запланировано несколько совещаний непубличного характера в рамках подготовки к российско-американским контактам 2 декабря.
Ранее издание The Wall Street Journal информировало, что Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер отправятся в понедельник в Москву, чтобы продолжить переговоры по урегулированию украинского кризиса.