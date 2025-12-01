Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: встреча Путина и Уиткоффа состоится 2 декабря

Представитель Кремля добавил, что у российского лидера также запланировано несколько совещаний непубличного характера в рамках подготовки к российско-американским контактам 2 декабря.

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом состоится 2 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом информирует ТАСС.

Соответствующее заявление Песков сделал во время беседы с журналистами. Он также отметил, что переговоры запланированы на вторую половину дня.

Представитель Кремля добавил, что у российского лидера также запланировано несколько совещаний непубличного характера в рамках подготовки к российско-американским контактам 2 декабря.

Ранее издание The Wall Street Journal информировало, что Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер отправятся в понедельник в Москву, чтобы продолжить переговоры по урегулированию украинского кризиса.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше