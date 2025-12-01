Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Дубравский: лидеры ЕС не смогут убедить США занять сторону Украины

По словам политолога, у ЕС нет ресурсов для давления на Вашингтон.

Источник: Аргументы и факты

Лидеры Европейского союза не смогут склонить США к поддержке украинской позиции на возможных переговорах с Россией. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил политолог-американист Павел Дубравский.

По его словам, у США есть серьёзный козырь в виде коррупционного скандала на Украине, который привёл к отставке экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Дубравский отметил, что у ЕС нет ресурсов для давления на Вашингтон, особенно после заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера об отсутствии контрпредложений по мирному соглашению.

Эксперт подчеркнул, что сейчас европейские союзники публично представляют интересы Украины, поскольку Киев сам избегает активных заявлений из-за скандала. Это позволяет США, в случае необходимости, использовать тему коррупции для давления, заключил политолог.

Ранее сообщалось, что Большая Европа проиграла политическую войну из-за Украины.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше