Эксперт Дубравский: лидеры ЕС не смогут убедить США занять сторону Украины

Лидеры Европейского союза не смогут склонить США к поддержке украинской позиции на возможных переговорах с Россией. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил политолог-американист Павел Дубравский.
По его словам, у США есть серьёзный козырь в виде коррупционного скандала на Украине, который привёл к отставке экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Дубравский отметил, что у ЕС нет ресурсов для давления на Вашингтон, особенно после заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера об отсутствии контрпредложений по мирному соглашению.
Эксперт подчеркнул, что сейчас европейские союзники публично представляют интересы Украины, поскольку Киев сам избегает активных заявлений из-за скандала. Это позволяет США, в случае необходимости, использовать тему коррупции для давления, заключил политолог.
