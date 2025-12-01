Эксперт Дубравский: лидеры ЕС не смогут убедить США занять сторону Украины

По его словам, у США есть серьёзный козырь в виде коррупционного скандала на Украине, который привёл к отставке экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Дубравский отметил, что у ЕС нет ресурсов для давления на Вашингтон, особенно после заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера об отсутствии контрпредложений по мирному соглашению.