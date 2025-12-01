Европа готовит санкции против Белоруссии за «гибридные атаки» против Литвы

Европейская комиссия готовит новые санкции против Белоруссии из-за так называемых «гибридных атак» на Литву. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X* после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Минск обвиняют в запусках метеозондов, которые якобы нарушают литовское воздушное пространство.
«Ситуация на границе Литвы с Белоруссией становится хуже из-за растущего числа вторжений воздушных шаров контрабандистов в литовское воздушное пространство. Мы готовим новые меры в рамках нашего санкционного режима», — написала фон дер Ляйен.
При этом она не прокомментировала недавний инцидент с обнаружением в районе Гродно литовского БПЛА.
Ранее сообщалось, что дрон, запущенный с территории Литвы, который упал на территории Белоруссии, был произведён в ФРГ.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.