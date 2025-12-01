Европейский авиаконцерн Airbus обнаружил проблемы с качеством самолетов

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский авиаконцерн Airbus обнаружил проблему при производстве, затрагивающую панели фюзеляжа нескольких десятков лайнеров семейства A320. Об этом сообщило агентство Reuters.
Источники в отрасли уточнили, что обнаруженный производственный дефект привел к задержке части поставок. Однако на сегодняшний день нет признаков того, что проблема дошла до уже эксплуатируемых самолетов. Причину дефектов пока найти не удалось.
Как сообщает ТАСС, представитель компании Airbus подтвердил агентству AFP наличие «проблем с качеством» у нескольких металлических панелей для самолетов A320. После появления в СМИ сообщений о проблемах с панелями акции концерна на Парижской бирже потеряли до 10% стоимости.
Это уже не первая проблема с самолетами Airbus за последнее время. В конце ноября на 6 тыс. самолетов Airbus была обнаружена критическая неисправность — бортовой компьютер на большой высоте неправильно определял положение борта из-за солнечного излучения. В большинстве случаев дефект удалось устранить обновлением программного обеспечения, в примерно тысяче самолетов потребовалась физическая замена оборудования. -0-