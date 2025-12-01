Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен заявила о прогрессе ЕС в обсуждении урегулирования на Украине

Глава Еврокомиссии отметила прогресс в обсуждении урегулирования на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о продвижении в обсуждении путей урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом председатель ЕК написала в соцсети X.

Фон дер Ляйен уточнила, что прогресс якобы был достигнут после визита Владимира Зеленского в Париж. Там киевский главарь провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и рядом других европейских лидеров.

«Мы добились хорошего прогресса и планируем представить наши юридические предложения на этой неделе. Мы также тесно взаимодействуем с нашими партнерами из Коалиции желающих», — написала глава ЕК.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной. Однако в нынешних условиях их проведение невозможно в юридическом плане. Глава государства отметил также, что вопросы статуса Крыма, Донбасса и Новороссии должны обсуждаться в рамках прямого диалога между Россией и США.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше