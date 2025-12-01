Фон дер Ляйен заявила о прогрессе ЕС в обсуждении урегулирования на Украине

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной. Однако в нынешних условиях их проведение невозможно в юридическом плане. Глава государства отметил также, что вопросы статуса Крыма, Донбасса и Новороссии должны обсуждаться в рамках прямого диалога между Россией и США.