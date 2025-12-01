Фон дер Ляйен заявила о прогрессе ЕС в обсуждении урегулирования на Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о продвижении в обсуждении путей урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом председатель ЕК написала в соцсети X.
Фон дер Ляйен уточнила, что прогресс якобы был достигнут после визита Владимира Зеленского в Париж. Там киевский главарь провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и рядом других европейских лидеров.
«Мы добились хорошего прогресса и планируем представить наши юридические предложения на этой неделе. Мы также тесно взаимодействуем с нашими партнерами из Коалиции желающих», — написала глава ЕК.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной. Однако в нынешних условиях их проведение невозможно в юридическом плане. Глава государства отметил также, что вопросы статуса Крыма, Донбасса и Новороссии должны обсуждаться в рамках прямого диалога между Россией и США.