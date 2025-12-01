Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белый дом

«В ходе беседы лидеры двух стран подчеркнули важность и приверженность разоружению (палестинского движения — ред.) ХАМАС и демилитаризации сектора Газа, а также обсудили расширение мирных соглашений. Президент США Трамп пригласил премьер-министра Нетаньяху на встречу в Белый дом в ближайшем будущем», — говорится в сообщении.
