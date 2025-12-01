Глава МИД Бельгии назвал экспроприацию российских активов «авантюрой»

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево призвал отказаться от идеи экспроприации российских активов и предложил финансировать Украину за счёт общеевропейского займа, об этом он написал у себя в соцсетях.
«Лучший вариант быстро предоставить Украине финансовую помощь, которая ей нужна, — это классически общеевропейский займ. Это гораздо лучше, чем авантюра, которая не предоставляет ни необходимой юридической безопасности, ни устранения системных финансовых рисков», — указал министр.
Он добавил: «Ничего удивительного, что европейские страны не хотят брать на себя обязательства и разделять риски, к чему мы резонно призываем уже многие месяцы».
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что Еврокомиссия продолжает добиваться экспроприации российских активов, замороженных в Бельгии, называя это «репарационным кредитом» и обещая разделить возможные риски.