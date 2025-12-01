«Обнародуйте всё содержимое “пакетов для сжигания” (специальные пакеты для секретных документов, которые должны быть уничтожены через определенное время — ред.). Единственный способ восстановить доверие к нашим институтам — это прозрачность. Американцы имеют право знать правду», — написала Луна в соцсети X.
В конце июля телеканал Fox News сообщил, что директор ФБР Кэш Патель обнаружил тысячи конфиденциальных документов, связанных с расследованием якобы связей президента США Дональда Трампа с Россией, спрятанных в секретной комнате внутри бюро.
Речь идет о документах, связанных с расследованием ФБР якобы вмешательства России в президентские выборы США 2016 года.
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала «сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию» для запуска расследования.
Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись «Не найдено».
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.