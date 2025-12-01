Каллас заявила, что ряд стран ЕС выступает против общего долга Украине

Некоторые страны Евросоюза выступают против привлечения совместного капитала или совместного долга для Украины. Это предлагалось как альтернатива использованию замороженных активов России. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи министров обороны ЕС в Брюсселе.