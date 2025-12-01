Ричмонд
Каллас заявила, что ряд стран ЕС выступает против общего долга Украине

Евросоюз разошелся во мнениях по совместному финансированию Украины.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые страны Евросоюза выступают против привлечения совместного капитала или совместного долга для Украины. Это предлагалось как альтернатива использованию замороженных активов России. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи министров обороны ЕС в Брюсселе.

«Не все государства-члены несут одинаковую нагрузку. Для некоторых стран выпуск общего долга или совместное привлечение капитала также исключено», — отметила дипломат.

Как уточнила Каллас, обсуждаемые варианты финансирования показывают, что двусторонние взносы отдельных стран не способны полностью удовлетворить потребности Украины. По ее оценке, наиболее реалистичным решением может быть так называемый «репарационный кредит».

Ранее KP.RU писал, что действия ЕС в отношении Украины не способствуют мирному урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что текущие европейские поставки оружия Киеву рассматриваются как форма опосредованного участия в конфликте.

