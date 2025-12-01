Суд в Украине заочно арестовал бизнесмена Миндича по делу о коррупции в энергетике

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский суд заочно арестовал бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, по делу о коррупции в энергетической сфере. Об этом пишут украинские СМИ.
«Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей. Следствие считает Миндича руководителем группы, которая получала и отмывала деньги по коррупционным схемам в энергетике», — говорится в сообщении.
Мера пресечения была избрана заочно, так как Миндич покинул территорию Украины. Заседание суда проходило в закрытом режиме.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых стал Миндич. Позднее ему было предъявлено обвинение по пяти статьям — создание преступной организации, незаконное влияние на министров энергетики и обороны, контроль за финансовыми потоками в сфере энергетики, отмывание средств и вербовка участников преступной организации. -0-