Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Украине заочно арестовал бизнесмена Миндича по делу о коррупции в энергетике

«Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей. Следствие считает Миндича руководителем группы, которая получала и отмывала деньги по коррупционным схемам в энергетике», — говорится в сообщении.

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский суд заочно арестовал бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, по делу о коррупции в энергетической сфере. Об этом пишут украинские СМИ.

«Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей. Следствие считает Миндича руководителем группы, которая получала и отмывала деньги по коррупционным схемам в энергетике», — говорится в сообщении.

Мера пресечения была избрана заочно, так как Миндич покинул территорию Украины. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых стал Миндич. Позднее ему было предъявлено обвинение по пяти статьям — создание преступной организации, незаконное влияние на министров энергетики и обороны, контроль за финансовыми потоками в сфере энергетики, отмывание средств и вербовка участников преступной организации. -0-

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше