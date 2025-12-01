Ричмонд
Суд в Киеве заочно арестовал Миндича по делу о коррупции

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Источник: Аргументы и факты

Украинский суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бизнесмену Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком» главы государства Владимира Зеленского.

Следствием установлено, что украинский бизнесмен был организатором преступной группы, которая отмывала деньги, полученные через коррупционные схемы в энергетическом секторе. В настоящее время Миндич скрывается за пределами Украины.

Известно, что заседание суда по делу Миндича проходило в закрытом режиме.

Напомним, НАБУ и САП сообщили об обысках в рамках масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике 10 ноября. Кроме Миндича фигурантом уголовного дела стал глава Минюста Украины Герман Галущенко.

Ранее экс-нардеп Верховной рады Спиридон Килинкаров отметил, что будущее Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала, в котором фигурирует его близкий друг и бизнесмен Тимур Миндич, зависит от сговорчивости главы киевского режима с лидерами США.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше