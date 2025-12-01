Фон дер Ляйен заявила о прогрессе по урегулированию на Украине

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о «хорошем прогрессе» в обсуждении украинского вопроса после прибытия Владимира Зеленского в Париже.
«Сегодня состоялась хорошая дискуссия с Владимиром Зеленским, который встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими лидерами ЕС», — написала она в X*.
Фон дер Ляйен добавила, что конкретные предложения будут представлены в ближайшие дни.
Как ранее передавало агентство AFP, переговоры с участием Зеленского, Макрона, ряда европейских глав и спецпосланника США Стива Уиткоффа прошли в Елисейском дворце.
При этом после встречи Макрон сказал, что завершенного плана урегулирования конфликта на Украине на данный момент нет.
* Соцсеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.