Фон дер Ляйен заявила о прогрессе по урегулированию на Украине

Европа планирует представить предложения на этой неделе.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о «хорошем прогрессе» в обсуждении украинского вопроса после прибытия Владимира Зеленского в Париже.

«Сегодня состоялась хорошая дискуссия с Владимиром Зеленским, который встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими лидерами ЕС», — написала она в X*.

Фон дер Ляйен добавила, что конкретные предложения будут представлены в ближайшие дни.

Как ранее передавало агентство AFP, переговоры с участием Зеленского, Макрона, ряда европейских глав и спецпосланника США Стива Уиткоффа прошли в Елисейском дворце.

При этом после встречи Макрон сказал, что завершенного плана урегулирования конфликта на Украине на данный момент нет.

* Соцсеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

