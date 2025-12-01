Авиавласти России не будут вводить запрет на полеты в Венесуэлу

«Введение запретов со стороны авиационных властей России пока не планируется. Минтранс России и Росавиация находятся в контакте с МИД России», — сказал он.
По словам Шестакова, организованных туристов, отдыхающих на острове Маргарита, планово перевезет в Россию Nordwind Airlines на рейсе из Порламара в рамках согласованного расписания.
Как ранее сообщали ТАСС в аэропорту Пулково, 30 ноября пассажирский рейс авиакомпании Conviasa из Санкт-Петербурга в Каракас вылетел по маршруту — это был ближайший перелет из России в Венесуэлу после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о закрытии воздушного пространства над Боливарианской республикой.
«Conviasa не заявляла об отмене рейсов», — добавил представитель министерства.