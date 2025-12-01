Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиавласти России не будут вводить запрет на полеты в Венесуэлу

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российские авиавласти пока не планируют вводить запрет на полеты в Венесуэлу. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Минтранса РФ Николай Шестаков.

«Введение запретов со стороны авиационных властей России пока не планируется. Минтранс России и Росавиация находятся в контакте с МИД России», — сказал он.

По словам Шестакова, организованных туристов, отдыхающих на острове Маргарита, планово перевезет в Россию Nordwind Airlines на рейсе из Порламара в рамках согласованного расписания.

Как ранее сообщали ТАСС в аэропорту Пулково, 30 ноября пассажирский рейс авиакомпании Conviasa из Санкт-Петербурга в Каракас вылетел по маршруту — это был ближайший перелет из России в Венесуэлу после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о закрытии воздушного пространства над Боливарианской республикой.

«Conviasa не заявляла об отмене рейсов», — добавил представитель министерства.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше