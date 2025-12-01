В Гродно работник банка усомнился в подлинности необычных купюр. Что показала проверка?

В Гродно у работника банка вызвали сомнения необычные купюры, однако проверка подтвердила подлинность денежных билетов, сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ).
Так, на судебную экспертизу поступили две купюры Европейского центрального банка номиналом 500 евро образца 2002 года. Эксперты установили, что денежные билеты были изготовлены предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида регламентированными способами печати с элементами (средствами) защиты.
Отмечается, что сомнения в подлинности были вызваны отсутствием кинеграммы и люминесценции отдельных изображений лицевой и оборотной сторон, а также отсутствием части защитной нити. Удалось установить, что такие несоответствия на купюре связаны с отклонениями от технологического процесса, которые были допущены во время ее производства.
В ГКСЭ уточнили, что брак в производстве купюр встречается нечасто, однако в итоге такие редкие банкноты вызывают интерес у коллекционеров.