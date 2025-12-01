В Гродно работник банка усомнился в подлинности необычных купюр. Что показала проверка?

Отмечается, что сомнения в подлинности были вызваны отсутствием кинеграммы и люминесценции отдельных изображений лицевой и оборотной сторон, а также отсутствием части защитной нити. Удалось установить, что такие несоответствия на купюре связаны с отклонениями от технологического процесса, которые были допущены во время ее производства.