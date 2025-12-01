МИД Бельгии: страны ЕС боятся конфисковать активы России

«Оптимальный путь обеспечить Украине ту быструю финансовую помощь, которая ей требуется, — это стандартный общеевропейский заем, а не попытка реализовать схему, не гарантирующую ни достаточной юридической определенности, ни устранения системных финансовых рисков. Совершенно неслучайно европейские государства не стремятся брать на себя обязательства и делить риски. Если бы они были готовы к такому распределению рисков, почему тогда они отказываются его принимать?» — написал министр.