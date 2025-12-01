МИД Бельгии: страны ЕС боятся конфисковать активы России

В ЕС рассматривают классический заем вместо конфискации активов.
Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что государства Европейского союза не готовы делить между собой риски, связанные с использованием российских активов для финансирования Украины. Об этом он сообщил в социальной сети X.
«Оптимальный путь обеспечить Украине ту быструю финансовую помощь, которая ей требуется, — это стандартный общеевропейский заем, а не попытка реализовать схему, не гарантирующую ни достаточной юридической определенности, ни устранения системных финансовых рисков. Совершенно неслучайно европейские государства не стремятся брать на себя обязательства и делить риски. Если бы они были готовы к такому распределению рисков, почему тогда они отказываются его принимать?» — написал министр.
Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас сообщила, что ряд государств-членов выступает против выпуска совместных заимствований или формирования общего долга в интересах Украины как альтернативы использованию замороженных активов Банка России. На прошлой неделе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил в адрес Еврокомиссии письмо, в котором предупредил, что стремительная реализация инициативы по задействованию российских активов может подорвать перспективы заключения потенциального мирного соглашения. Президент России Владимир Путин, комментируя обсуждаемую возможность конфискации резервов, заявил, что подобный шаг серьезно подорвет доверие к еврозоне и будет означать, по его словам, хищение чужой собственности.