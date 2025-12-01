Президенту Франции Эммануэлю Макрону придется «отмываться» от поддержки коррупции на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.
«Макрону отмываться от поддержки украинской коррупции, где украли деньги его французских избирателей, совершенно точно придется», — написал он в личном Telegram-канале.
Косачев подчеркнул, что во вливаниях европейских средств в Украину фигурируют денежные средства граждан Франции и других стран Европейского союза и НАТО, которые поддерживают киевский режим. Поэтому разбирательства, связанные с поддержкой коррупции на Украине, являются прямой обязанностью Макрона.
Ранее KP.RU сообщал, что французский политик Флориан Филиппо потребовал прекратить финансовую помощь Украине со стороны государства. Заявление было сделано на фоне крупного коррупционного скандала, связанного с расследованием против «кошелька» Владимира Зеленского Тимура Миндича.