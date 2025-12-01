Косачев подчеркнул, что во вливаниях европейских средств в Украину фигурируют денежные средства граждан Франции и других стран Европейского союза и НАТО, которые поддерживают киевский режим. Поэтому разбирательства, связанные с поддержкой коррупции на Украине, являются прямой обязанностью Макрона.