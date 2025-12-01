Посол Беларуси принял участие в открытии Музея космонавтики в мьянманском Янгоне

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Вьетнаме и Мьянме (по совместительству) Владимир Боровиков 30 ноября принял участие в торжественном открытии в г. Янгоне Музея космонавтики. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении в Социалистической Республике Вьетнам.
В мероприятии участвовали исполняющий обязанности Президента Республики Союз Мьянма, председатель Комиссии национальной безопасности и мира Мин Аун Хлайн, руководство центральных и местных органов власти и управления, главы дипломатических миссий Индии, Китая и России.
Владимир Боровиков провел с лидером Мьянмы краткую беседу, подтвердил нацеленность белорусской стороны на полную реализацию всех договоренностей, которые были достигнуты во время официального визита Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко 27−28 ноября 2025 года. Посол Беларуси оставил запись в Книге почетных гостей. -0-
Фото Посольства Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам.