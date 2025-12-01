Посол Беларуси принял участие в открытии Музея космонавтики в мьянманском Янгоне

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Вьетнаме и Мьянме (по совместительству) Владимир Боровиков 30 ноября принял участие в торжественном открытии в г. Янгоне Музея космонавтики. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении в Социалистической Республике Вьетнам.