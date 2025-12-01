Еврокомиссия готовит санкции против Белоруссии из-за метеозондов в Литве

«Ситуация на границе Литвы с Белоруссией ухудшается в связи с растущим количеством вторжений воздушных шаров контрабандистов в воздушное пространство Литвы», — написала она.
Глава Еврокомиссии подтвердила, что Брюссель уже готовит новые ограничительные меры в рамках действующего санкционного режима против Минска.
Напомним, Вильнюс ранее объявил о временном закрытии автомобильного сообщения с Белоруссией до 30 ноября, обвинив Минск в использовании метеозондов для доставки контрабанды. Позже литовские власти частично смягчили эти ограничения, открыв один из пунктов пропуска. В самой Литве по подозрению в причастности к инцидентам с воздушными шарами было задержано десять человек.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.