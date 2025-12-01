Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еврокомиссия готовит санкции против Белоруссии из-за метеозондов в Литве

Еврокомиссия (ЕК) намерена ввести новые санкции против Белоруссии, обвиняя её в «гибридных атаках» с использованием метеозондов в воздушном пространстве Литвы. Об этом в соцсети X заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после переговоров с литовским президентом Гитанасом Науседой.

Источник: Life.ru

«Ситуация на границе Литвы с Белоруссией ухудшается в связи с растущим количеством вторжений воздушных шаров контрабандистов в воздушное пространство Литвы», — написала она.

Глава Еврокомиссии подтвердила, что Брюссель уже готовит новые ограничительные меры в рамках действующего санкционного режима против Минска.

Напомним, Вильнюс ранее объявил о временном закрытии автомобильного сообщения с Белоруссией до 30 ноября, обвинив Минск в использовании метеозондов для доставки контрабанды. Позже литовские власти частично смягчили эти ограничения, открыв один из пунктов пропуска. В самой Литве по подозрению в причастности к инцидентам с воздушными шарами было задержано десять человек.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше