Туск заявил, что Варшава не получила от ФРГ компенсацию за Вторую мировую

Польский премьер указал, что продолжит добиваться того, чтобы ФРГ оказала поддержку еще живущим полякам, пострадавшим в годы войны.

Источник: Аргументы и факты

Польский премьер-министр Дональд Туск выступил с заявлением, что жители Польши по-прежнему считают, что их страна не получила от Германии репарации за Вторую мировую войну.

«Все мы в Польше считаем, что не получили от Германии компенсации за потери и преступления времен Второй мировой войны», — заявил он после переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Кром того, Туск указал, что продолжит добиваться того, чтобы Германия оказала поддержку еще живущим полякам, пострадавшим в годы нацистской оккупации.

Напомним, Варшава в последние годы неоднократно требовала от Берлина компенсацию за преступления во время Второй мировой войны. В 2022 году власти представили доклад, согласно которому ущерб от нападения Третьего рейха и немецкой оккупации 1939−1945 годов составил 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн евро). ФРГ, в свою очередь, отказывалась выплачивать репарации, считая вопрос «юридически урегулированным».

