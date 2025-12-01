Туск заявил, что Варшава не получила от ФРГ компенсацию за Вторую мировую

Напомним, Варшава в последние годы неоднократно требовала от Берлина компенсацию за преступления во время Второй мировой войны. В 2022 году власти представили доклад, согласно которому ущерб от нападения Третьего рейха и немецкой оккупации 1939−1945 годов составил 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн евро). ФРГ, в свою очередь, отказывалась выплачивать репарации, считая вопрос «юридически урегулированным».