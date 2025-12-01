Макрон высказался о коррупции на Украине: Франция считает вмешательство ЕС ненужным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что роль ЕС не заключается в том, чтобы «поучать» Украину в вопросах борьбы с коррупцией. Об этом политик сообщил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским на фоне отставки главы его офиса Андрея Ермака.