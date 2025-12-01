Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что роль ЕС не заключается в том, чтобы «поучать» Украину в вопросах борьбы с коррупцией. Об этом политик сообщил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским на фоне отставки главы его офиса Андрея Ермака.
«В вопросе коррупции мы очень бдительны. Заключается ли наша [ЕС] роль в том, чтобы поучать Украину? Вообще-то нет, поскольку скандалы такого рода могут случиться и у нас», — сказал президент Франции.
Макрон уточнил, что вопросы коррупции должны решаться независимым правосудием и компетентными органами. Политик подчеркнул, что антикоррупционные структуры Украины выполнили свою работу.
Ранее KP.RU писал, что у киевского режима накопилось множество грехов, среди которых коррупция занимает одно из ключевых мест. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что значительная часть средств, поступающих на Украину, оседает в руках чиновников. Это является неоспоримым фактом.
