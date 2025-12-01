Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон заявил, что ЕС не должен поучать Украину в вопросах коррупции

Французский президент отметил, что коррупционные скандалы возможны в любой стране.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз не должен «поучать» Украину в вопросах борьбы с коррупцией после скандала вокруг отставки Андрея Ермака. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Зеленским, трансляцию которой вёл телеканал BFMTV.

«В вопросе коррупции мы очень бдительны. Заключается ли наша роль в том, чтобы поучать Украину? Вообще-то нет, поскольку скандалы такого рода могут случиться и у нас», — отметил Макрон.

Говоря о расследовании, президент добавил:

«Компетентные органы были созданы и укреплены. И они… сделали свою работу».

Ранее Зеленский сообщил, что Ермак подал заявление об уходе, а затем подписал указ об его увольнении. НАБУ подтверждало проведение обысков в рамках расследования, отметив, что обвинений никому не предъявлено.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше