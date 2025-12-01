Макрон заявил, что ЕС не должен поучать Украину в вопросах коррупции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз не должен «поучать» Украину в вопросах борьбы с коррупцией после скандала вокруг отставки Андрея Ермака. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Зеленским, трансляцию которой вёл телеканал BFMTV.