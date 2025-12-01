Макрон заявил, что ЕС не должен поучать Украину в вопросах коррупции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз не должен «поучать» Украину в вопросах борьбы с коррупцией после скандала вокруг отставки Андрея Ермака. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Зеленским, трансляцию которой вёл телеканал BFMTV.
«В вопросе коррупции мы очень бдительны. Заключается ли наша роль в том, чтобы поучать Украину? Вообще-то нет, поскольку скандалы такого рода могут случиться и у нас», — отметил Макрон.
Говоря о расследовании, президент добавил:
«Компетентные органы были созданы и укреплены. И они… сделали свою работу».
Ранее Зеленский сообщил, что Ермак подал заявление об уходе, а затем подписал указ об его увольнении. НАБУ подтверждало проведение обысков в рамках расследования, отметив, что обвинений никому не предъявлено.