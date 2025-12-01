СМИ сообщили об обнаружении в контрабандных метеозондах сим-карт из Литвы, Латвии и Польши

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовские пограничники часто находят в контрабандных метеозондах сим-карты литовских, латвийских и польских операторов. Об этом сообщают балтийские СМИ.
Утверждается, что в последние месяцы фиксируется рекордное количество подобных объектов. «Шары неуправляемы, но оснащаются GPS-устройствами, в которых находят литовские, польские и латвийские сим-карты», — сообщил латвийский телеканал TV3.
Когда шар падает на землю, устройство включается и отправляет координаты контрабандисту, который ждет посылку.
Как отмечает Baltnews, из этого следует, что организаторы контрабанды прежде всего находятся в странах Балтии, которые лично заинтересованы в засылаемых в Литву табачных изделиях.
В конце октября Министерство экономики и инноваций Литвы объявило, что готово выделить 1 млн евро компаниям, которые найдут способ борьбы с метеозондами. 1 декабря ведомство сообщило, что эту сумму за идеи по сбиванию шаров разделят три компании. Среди проектов, которые должны помочь бороться с контрабандными воздушными шарами, — сбивание шаров лазерами, перехватывающие дроны и система дирижаблей.
Литва ранее на месяц закрывала границу с Беларусью якобы из-за угрозы контрабанды. Затем Вильнюс досрочно открыл границу, пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» на границе с Беларусью возобновили работу в ночь на 20 ноября. Глава МИД Беларуси Максим Рыженков отмечал, что властям Литвы необходимо найти тех, кто занимается контрабандой сигарет, а не закрывать границы. В Национальной литовской ассоциации автоперевозчиков (LINAVA) со своей стороны заявляли, что Минск не допустил ошибок в данной ситуации, а Вильнюсу нужно было ловить контрабандистов с шарами на собственной территории, а не закрывать границы. -0-