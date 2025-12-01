СМИ сообщили об обнаружении в контрабандных метеозондах сим-карт из Литвы, Латвии и Польши

Литва ранее на месяц закрывала границу с Беларусью якобы из-за угрозы контрабанды. Затем Вильнюс досрочно открыл границу, пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» на границе с Беларусью возобновили работу в ночь на 20 ноября. Глава МИД Беларуси Максим Рыженков отмечал, что властям Литвы необходимо найти тех, кто занимается контрабандой сигарет, а не закрывать границы. В Национальной литовской ассоциации автоперевозчиков (LINAVA) со своей стороны заявляли, что Минск не допустил ошибок в данной ситуации, а Вильнюсу нужно было ловить контрабандистов с шарами на собственной территории, а не закрывать границы. -0-