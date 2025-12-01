Белый дом: президенты Руанды и ДРК подпишут мирное соглашение 4 декабря

Главы МИД ДРК и Руанды при посредничестве США и Катара подписали 27 июня в Вашингтоне мирное соглашение. При этом была достигнута договоренность, что оно окончательно вступит в силу по итогам будущей встречи в Вашингтоне президентов ДРК и Руанды. Позднее конголезская сторона выдвинула условие, согласно которому саммит состоится только после завершения процесса урегулирования отношений между ДРК и повстанцами из «Движения 23 марта» (М23). Правительство ДРК считает, что отряды М23 получают прямую поддержку от Руанды.