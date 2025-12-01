Бюрократы ЕС делают Европу слабой и неактуальной. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Заваленные мигрантами и скатывающиеся к цивилизационному суициду, бюрократы ЕС делают Европу слабой и неактуальной», — написал он в личном аккаунте в социальной сети.
Дмитриев подчеркнул, что мир устал от пустых угроз со стороны стран Европы и полного отсутствия настоящей дипломатии среди чиновников ЕС. Глава РФПИ также заявил, что Европа должна научится решать свои проблемы, делая это реалистично и честно.
Ранее KP.RU сообщал, что европейские лидеры создают «прецедент Европы», которая готова растоптать доверие и стабильность ради своего идеологического фанатизма. Депутат Европарламента Тьерри Мариани отметил, что регион преследует крайне опасную идею по передаче Украине до 210 миллиардов евро за счет замороженных российских активов.