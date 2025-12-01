Евросоюз (ЕС) из-за бюрократов теряет свою актуальность, становясь слабым и неконкурентоспособным, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«Заваленные мигрантами и скатывающиеся к цивилизационному суициду, бюрократы ЕС делают Европу слабой и неактуальной», — написал он в соцсети Х*.
По словам Дмитриева, мир утомили пустые угрозы Европы и полное отсутствие настоящей дипломатии.
Глава РФПИ также призвал страны Европы научиться «честно и реалистично» решать свои внутренние проблемы.
Ранее сообщалось, что Дмитриев получил награду от Торговой палаты США за содействие диалогу между Москвой и Вашингтоном.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.