Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Косачев: Макрону придётся «отмываться» от поддержки коррупции на Украине

Заместитель главы Совфеда подчеркнул, что финансирование Киева осуществляется в том числа за счет денег французов.

Источник: Аргументы и факты

Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону в будущем придется отвечать перед своими избирателями из-за финансирования Украины.

По мнению политика, поскольку помощь предоставляется в том числе за счёт средств французских налогоплательщиков, Макрону предстоит «отмываться от поддержки» украинской коррупции.

«Разобраться с европейскими вливаниями в Украину — прямая ответственность Макрона и иже с ним. Потому что в этих вливаниях европейские, а не украинские и тем более не российские деньги. Там деньги французские и союзников. То есть деньги граждан Франции и граждан прочих стран ЕС и НАТО», — заявил Косачев в своём Telegram-канале.

Ранее в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Париже Макрон заявил, что ЕС не может «приучать» Киев. Он также призвал «гордиться» работой украинских антикоррупционных органов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше