Косачев: Макрону придётся «отмываться» от поддержки коррупции на Украине

Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону в будущем придется отвечать перед своими избирателями из-за финансирования Украины.
По мнению политика, поскольку помощь предоставляется в том числе за счёт средств французских налогоплательщиков, Макрону предстоит «отмываться от поддержки» украинской коррупции.
«Разобраться с европейскими вливаниями в Украину — прямая ответственность Макрона и иже с ним. Потому что в этих вливаниях европейские, а не украинские и тем более не российские деньги. Там деньги французские и союзников. То есть деньги граждан Франции и граждан прочих стран ЕС и НАТО», — заявил Косачев в своём Telegram-канале.
Ранее в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Париже Макрон заявил, что ЕС не может «приучать» Киев. Он также призвал «гордиться» работой украинских антикоррупционных органов.