Меган Маркл прозвали «Сассекской Сальмонеллой» из-за ролика с индейкой

Меган Маркл получила издевательское прозвище «Сассекская Сальмонелла» после публикации видео с приготовлением индейки на День благодарения, сообщает New York Post. Пользователей соцсетей возмутило, что герцогиня Сассекская приправляет сырую птицу, не снимая кольца и браслеты, что нарушает базовые правила гигиены.
В комментариях под роликом отмечали, что украшения при работе с сырой индейкой создают риск распространения бактерий.
«Я не знаю никого, кто носил бы кольца и браслеты при приготовлении пищи, особенно индейки. Гарантированное распространение бактерий», — написал один из пользователей. Прозвище быстро распространилось в соцсетях.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл вернулась к съемкам в Голливуде.