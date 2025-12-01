Ричмонд
Макрон обсудил с Трампом урегулирование украинского конфликта

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил телеканал LCI.

Источник: Reuters

Уточняется, что разговор состоялся после переговоров Макрона с Владимиром Зеленским, который в очередной раз прибыл с визитом в Париж. В Елисейском дворце сообщили, что президенты Франции и США обсудили условия для надежного и прочного мира на Украине и посреднические усилия, предпринимаемые США. Французский лидер также заявил о необходимости предоставления Украине гарантий безопасности и выразил готовность работать с американской стороной по данному вопросу.

