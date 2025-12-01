Экс-главком ВСУ Залужный намекнул, что может вернуться на Украину

Бывший главнокомандующий ВСУ, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании Валерий Залужный, опубликовал в социальной сети намёк на скорое возвращение на родину. Об этом пишет ТАСС.
В своём аккаунте в Facebook* он разместил совместную фотографию с супругой на фоне новогодней елки. На снимке позади супругов расположен кофейный автомат с надписью на украинском языке.
«Дома лучше», — написал Залужный.
Ранее он заявил о необходимости размещения ядерного вооружения на украинской территории.
* запрёщен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.
