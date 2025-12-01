Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-главком ВСУ Залужный намекнул, что может вернуться на Украину

Украинский посол в Британии заявил, что дома ему лучше.

Источник: Аргументы и факты

Бывший главнокомандующий ВСУ, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании Валерий Залужный, опубликовал в социальной сети намёк на скорое возвращение на родину. Об этом пишет ТАСС.

В своём аккаунте в Facebook* он разместил совместную фотографию с супругой на фоне новогодней елки. На снимке позади супругов расположен кофейный автомат с надписью на украинском языке.

«Дома лучше», — написал Залужный.

Ранее он заявил о необходимости размещения ядерного вооружения на украинской территории.

* запрёщен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше