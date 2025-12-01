ВС России освободили Красноармейск и Волчанск

«Вечером 30 ноября Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. В ходе своей работы он заслушал доклады начальника Генштаба (Валерия) Герасимова, командующего войсками группировки “Центр” (Валерия) Солодчука и командующего войсками группировки “Восток” (Андрея) Иванаева», — сказал Песков.
«Генерал армии Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях», — сообщил пресс-секретарь главы государства.